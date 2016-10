TV5 01:49 bis 02:45 Sonstiges Le Point Sécheresse historique en Californie / Le Népal, un an plus tard / Tremblement de terre et fracturation Merken Au sommaire : "Sécheresse historique en Californie": Potager des États-Unis et d'une partie du Canada, le sol de la Californie est fertile et son climat est normalement idéal pour une foule de cultures. Mais les variations extrêmes du baromètre sont venues perturber en 2016 cet état provoquant une sécheresse. "Le Népal, un an plus tard": Le 25 avril 2015, un puissant tremblement de terre frappait le Népal. Plus de 9 000 personnes sont mortes et des sites du patrimoine mondial ont été détruits. La vie peine toujours à reprendre son cours malgré les milliards de dollars versés par la communauté internationale. Un an et demi plus tard, qu'en est-il de la reconstruction au Népal? "Tremblement de terre et fracturation": L'exploitation pétrolière et gazière aurait-elle un impact sur les tremblements de terre - Des chercheurs tentent d'expliquer la recrudescence des événements sismiques au Canada et aux États-Unis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 343 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 138 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 88 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 73 Min.