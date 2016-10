TV5 14:00 bis 15:30 Sonstiges Mortel été F 2013 Merken La belle Julie veut quitter son mari, sa vie ennuyeuse et son petit village camarguais pour suivre son amant, Louis, au Chili. Mais au moment du départ, pas de Louis : il vient de se faire abattre. Dans une péniche servant de tripot clandestin, Éric et Alexis attendent également Louis et s'inquiètent de son retard. Julie, elle, reprend son quotidien ordinaire et tente de séduire Fred, un apiculteur récemment arrivé au village. Bientôt, Alexis est tué à son tour après une soirée en la charmante compagnie de... Julie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aïssa Maïga (Julie) Bruno Solo (Simon) Bruno Debrandt (Fred) Nicolas Gob (Eric) Lionnel Astier (Maxime Merrien) Nicolas Grandhomme (Alexis) Mermoz Melchior (Tony) Originaltitel: Mortel été Regie: Denis Malleval Drehbuch: Johanne Rigoulot Musik: Jean Musy