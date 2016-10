ORF 2 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Die Abenteuer der wilden Tierkinder A 2016 2016-10-04 01:50 Merken Für die meisten Tiere sind die ersten Lebenstage oft die schwierigsten. Von ihren ersten Schritten bis zum Zeitpunkt an dem die jungen Wildtiere das sichere Leben an der Seite ihrer Eltern hinter sich lassen, müssen sie viel lernen um den Anforderungen ihres Lebens gerecht zu werden. Ob Tigerjunges, Elefantenkalb, Orang Utan oder Eisbärnachwuchs - Universum zeigt in "Die Abenteuer der wilden Tierkinder", wie unterschiedlich die Tierjungen ihre Kindheit erleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum