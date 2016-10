TV5 04:24 bis 04:51 Sonstiges Littoral La dame aux coquillages et l'homme du petit Bé L'homme du petit Bé / La dame aux coquillages Merken Danielle a la passion des coquillages. Elle les utilise pour réaliser des fresques sur les murs de son quartier. Alain-Étienne Marcel veille sur le fort du petit Bé, à St Malo. Ce grand admirateur de Vauban remonte le temps en compagnie de Laurent Marvylle. Au sommaire : "L'homme du petit Bé": Alain-Étienne Marcel se défini comme le serviteur du petit Bé. Ce Breton au caractère bien trempé restaure avec ses propres fonds le fort Vauban, situé sur un piton rocheux face à St Malo. Ce bâtiment, classé monument historique depuis 1921, est accessible à marée basse. Confidences, passion, restauration, et anecdotes, l'ange gardien du petit Bé a été le temps d'une marée, le guide passionné d'un Laurent Marvylle totalement sous le charme du site. "La dame aux coquillages": Jadis c'était un quartier malfamé où l'on rasait les murs en regrettant sincèrement de s'y être aventuré maladroitement. Seuls les vieux loups de mer en sortaient indemnes, disait-on. Ce petit quartier des Sables d'Olonne est aujourd'hui le berceau d'un lieu fantasque. En effet, on ne rase plus les murs, on y vient pour se flatter la rétine. Les façades des petites ruelles de l'île Penotte sont ornées de mosaïques de coquillages réalisées par celle qu'on nomme " la dame aux coquillages ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Marvyle Originaltitel: Littoral