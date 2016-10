TV5 01:36 bis 02:46 Sonstiges Complément d'enquête Menace terroriste : dans la tête des flics Face à face avec l'horreur / BAC : la surchauffe ? Merken Dans une France toujours en état d'urgence, la police est sur les dents... et sous pression. Depuis les attentats de janvier 2015, la menace terroriste a ajouté quantité de missions à celles qu'ils effectuaient déjà. Et certains se démotivent et craquent... Au sommaire : "Face à face avec l'horreur": Nice a vécu un 14 juillet de cauchemar quand un camion de 19 tonnes a foncé dans la foule, faisant 86 morts. Comment le conducteur a-t-il pu pénétrer sur ce périmètre sécurisé - La polémique n'a pas tardé à enfler, opposant le Premier ministre Manuel Valls et le maire Christian Estrosi à travers les positions respectives de la police nationale et de la police municipale. "BAC : la surchauffe ?": L'image des flics en civil qui patrouillent en voiture banalisée leur colle à la peau, mais pourtant, elle a bien changé la BAC. Armés de fusils d'assaut, formés par le RAID, les policiers de la Brigade anti-criminalité doivent eux aussi apprendre à vivre avec de nouvelles menaces. Immersion à Lyon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Gäste: Gäste: Jean-Marc Falcone (directeur général de la police nationale), Céline Berthon (secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN)) Originaltitel: Complément d'enquête