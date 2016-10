TV5 23:57 bis 01:32 Sonstiges Situation amoureuse : c'est compliqué F 2014 Merken Ben, 30 ans, est sur le point d'épouser Juliette. Sa vie tranquille bascule lorsqu'il retombe sur la personne qu'il a secrètement le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour à Paris et ne connaît, aujourd'hui, que lui... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manu Payet (Ben) Anaïs Demoustier (Juliette) Emmanuelle Chriqui (Vanessa) Philippe Duquesne (Armand) Jean François Cayrey (Sylvain) Jean-Charles Clichet (Jérémie) Romain Lévy (Raphaël) Originaltitel: Situation amoureuse : C'est compliqué Regie: Rodolphe Lauga, Manu Payet Drehbuch: Manu Payet, Nicolas Peufaillit, Romain Lévy, Cécile Sellam Musik: We are the Knights