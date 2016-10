TV5 18:40 bis 20:23 Sonstiges Les héros du gazon La finale B 2015 Merken Avec l'aide de David Jeanmotte, de Leo Van der Elst et de Mickaël Lacluyse, l'équipe d'Yvoir donne tout avant la grande finale contre l'équipe féminine d'Anderlecht, au prestigieux stade du RCSC ! Quel sera le résultat final après des mois d'efforts, de remise en question et de luttes - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Koen De Blende