Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Fränkische Komponisten Merken <bk>Rainer Rubbert: "inside-distortion" (Brigitte Metzenthin, Klavier)<ek><bk>Helmut Bieler: "Sounding Colours" (Akademie-Quartett Nürnberg)<ek><bk>Toni Völker: "Esposizione - nero e bianco" (Polarity Percussion-Ensemble)<ek><bk>Herbert Hechtel: "Shambala" (Dorit Peschel, Alt-Blockflöte; Elaine Godefroy, Violoncello; Helmut Bieler, Cembalo)<ek><bk>Peter Gahn: "ink, colours and gold on paper I + II" und "surroundings 2" (Felix Kroll, Akkordeon; Ensemble Reflexion K)<ek><bk>Uwe Strübing: Klaviersonate Nr. 2 op. 22, "Inside the hardware" (Jinsang Lee, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen