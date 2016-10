Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Bayerische Komponisten Merken <bk>Roland Leistner-Mayer: Klarinettenquintett (Eduard Brunner, Klarinette; Sinnhoffer-Quartett)<ek><bk>Viera Janárceková: "Quintessenzen" (Andrea Boková, Flöte; Quasars Ensemble: Ivan Buffa)<ek><bk>Peter Kiesewetter: "Sonata rappresentativa" op. 2 (The Broken Consort of Musicke, Leitung: Heinz Winbeck)<ek><bk>Heinz Winbeck: Streichquartett Nr. 3, "Jagdquartett" (Leonardo-Quartett)<ek><bk>Gloria Coates: Sinfonie Nr. 7 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Olaf Henzold)<ek>. In Google-Kalender eintragen