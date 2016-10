Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges "Jerusalem, Desafinado" Merken Naomis Großmutter ist gestorben. Und weil Naomis Familie dem jüdischen Brauch nach die liebe Verstorbene spätestens am folgenden Tag beerdigen muss, wird es nun - Trauer hin oder her - einigermaßen turbulent. Hals über Kopf fliegen Naomi und ihr Mann Guido, Nicht-Jude, nach Jerusalem. Dort aber wurde die Trauerfeier kurzerhand wieder abgesetzt - die arabischen Totengräber streiken. Was für ein Unglück! Der Leichenschmaus ist bestellt, die Trauergäste längst bereit, und der orthodoxe Onkel Ari droht gar, das Kaddish für seine Mutter zu verweigern. Wenn Onkel Ari wüsste, dass sich die höchst eigensinnige Großmutter - Überlebende des Holocaust, Flüchtling und Einwanderin - das Leben genommen hat, er würde wohl gar nicht erst zur Beerdigung erscheinen. Was tun? Erst einmal gar nichts: das Ende des Streiks abwarten. Währenddessen hat Guido Zeit, Jerusalem von einer ganz eigenen und Naomis vielköpfige Familie von allen ihren Seiten kennenzulernen. Und derer gibt es wahrlich viele. Guido Gin Koster, geb. 1962 in Trier, Autor und Journalist. Zahlreiche Hörspiele u.a. "Facts & Fakes" (SFB-ORB 2001), "Sehnsucht, unzensiert" (hr 2003), "Quel beau voyage oder Was für eine schöne Reise" (NDR 2004), "Barmusik für Cervantes" (rbb 2007), "Am Anfang war der Blick" (NDR 2011). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Fabian Busch (Guido), Uta Hallant (Milla), Walter Kreye (Mosche), Ulrike C. Tscharre (Naomi), Jennipher Antoni (Racheli), Hans-Peter Hallwachs (Reuben), Bjarne Mädel (Taxifahrer) Regie: Sven Stricker Musik: Andreas Goebel