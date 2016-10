Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges Bayerisches Feuilleton Bavarian Blues. Wenn bayerische Autoren Weltverdruss spüren Merken In seinem von Wehmut geprägten Abgesang "Leb wohl, geliebtes Volk der Bayern" schrieb Carl Amery schon vor Jahren, es gebe so etwas wie "den Generalbaß der Verzweiflung" im Wesen des Bajuwaren. Zuviel ist ihm im Laufe seiner Stammesgeschichte schon danebengegangen. Und dann noch die rein persönlich-privaten Katastrophen, die dazu kommen, wie Liebeskummer, Einsamkeit, unerklärliche Melancholie. Es gibt jedenfalls ausreichend Grund zu hadern, mit Gott und der Welt. Das weiß sogar das bayerische Volkslied und hält daher die "Weltverdruss-Polka" parat: "Wer hat denn 's Glück so ungleich teilt? In Google-Kalender eintragen