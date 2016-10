Bayern 2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Zeit für Bayern Akustische Reisen durch Bayerns Regionen "Daß Di der Deifi holt!" Teuflische Geschichten aus Bayern. Von Wolf Gaudlitz / Aufheben oder wegschmeißen? Auf der Spur fränkischer "Halbschätze". Von Matthias Rüd Merken "Daß Di der Deifi holt!" - Teuflische Geschichten aus Bayern. Von Wolf Gaudlitz. Der Teufel ist nicht immer gleich der Teufel. Manchmal kommt er als Kuckuck daher, als verführerische Frau oder Galan oder auch als Narr. Das Wort "Teufel" kommt zwar aus dem griechischen "Diabolos", was soviel bedeutet wie "Durcheinanderwerfer", im Volksmund aber hat man den Herrn der Unterwelt immer auch mit der "Tiefe" in Verbindung gebracht: Es gibt Teufelsberge, Teufelsschluchten, Teufelsbrücken, Teufelsmoore. Damit und mit dem, was sonst noch mit dem Teufel zugeht, beschäftigt sich Wolf Gaudlitz in seinem Zeit-für-Bayern-Feature, in dem er den Tiefen des Teufels auf den Grund geht und in der Tiefe dessen nachforscht, was der Bayer für bedrohlich hält. In Google-Kalender eintragen