Katholische Welt Katholisch auf anglikanisch. Fünf Jahre Ordinariat für Anglikaner "Our Lady of Walsingham" - so heißt das erste Ordinariat für anglikanische Christen, die gerne katholisch sein wollen. Damit hatte Papst Benedikt XVI. für übertrittswillige Anglikaner einen Raum in der katholischen Kirche von England und Wales geschaffen, wo ehemals anglikanische Geistliche zu katholischen Priestern ohne Zölibatsverpflichtung geweiht werden können. Die Messe feiern sie in den rund 40 Kirchen, aus der die Quasi-Diözese in ganz England besteht, nach einem eigenen Ritus, der die anglikanischen Traditionen bewahrt. Fünf Jahre nach Errichtung des Ordinariats zählt das Ordinariat aber mehr konvertierte Geistliche als Kirchengemeinden. Deshalb gibt es in England mitunter auch in konventionellen Pfarreien verheiratete Priester. Dass das so von Benedikt nicht beabsichtigt war, darauf berufen sich die Kritiker, frei nach dem Motto: "Katholisch auf anglikanisch - weder Fleisch noch Fisch?" Simon Berninger erzählt die Geschichte des Ordinariats in England und zeigt, zu welchen Kontroversen die Einrichtung fünf Jahre nach ihrer Gründung ansonsten noch geführt hat.