TV5 02:01 bis 02:27 Sonstiges Stars parade Spéciale duos Merken Artistes : Nesly et Gadji Celi, Sessimè et Almok, Flavor et Yemi Aladé, Arielle T et Shan'L, Miguelito et Teeyah, Petit Kandia et Kandia Kora. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Boncana Maïga Originaltitel: Stars parade