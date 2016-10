TV5 18:00 bis 18:23 Sonstiges 64 minutes, le monde en français, 1re partie La Une francophone / Le Fait du jour Merken La Une francophone: Le Québécois Michel Tremblay est dramaturge, romancier et scénariste. Et il est surtout prolixe : près de trente pièces de théâtre, une trentaine de romans, des recueils autobiographiques, de la poésie, des contes fantastiques. Sans compter les scénarios pour le cinéma et la télévision, un livret d'opéra, les paroles d'une douzaine de chansons ou bien encore deux comédies musicales... Michel Tremblay est surtout réputé pour avoir donné au joual, la langue française populaire du Québec, ses lettres de noblesse. Retrouvez également Le Fait du jour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Xavier Lambrechts Originaltitel: 64 minutes, le monde en français