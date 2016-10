TV5 15:46 bis 16:12 Sonstiges Tendance XXI Info Mode ! / La Feuille d'or / Cliché / Tammy et Benjamin / Passage secret / Come back / Deyrolle Merken Au sommaire : "Info Mode !" : L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. "La Feuille d'or" : La littérature, un patrimoine dont la France peut s'enorgueillir et que ses artisans restaurent inlassablement. Parmi eux, les relieurs et les doreurs. Depuis plus de 20 ans, les petites mains de l'atelier de La Feuille d'or redorent les grands chefs d'oeuvre littéraires, mais aussi des ouvrages plus récents. "Cliché" : L'histoire d'un emblème de la mode française. Aujourd'hui, la petite histoire de la malle. "Tammy et Benjamin" : Le sac à main, un accessoire mode indispensable qui n'est pas simple à choisir parmi toutes les marques. Ce marché en perpétuel renouveau compte de multiples créateurs. Parmi eux, deux noms résonnent depuis peu, ceux de Tammy et de Benjamin. "Passage secret" : Pour beaucoup, la porcelaine de Limoges n'a plus l'éclat d'antan. C'est méconnaître les créations de Passage secret. Cet atelier donne un second souffle et un design nouveau à la porcelaine blanche. Le résultat : des créations décoratives aux formes et aux couleurs légères. "Come back" : Un style vintage qui fait son grand retour, c'est le come back du jogging. "Deyrolle" : Les cabinets de curiosité sont les ancêtres des musées. Les collectionneurs y accumulaient des objets de tous genres issus de leurs voyages aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, la référence en la matière reste Deyrolle, qui propose l'une des plus belles collections que l'on puisse imaginer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tendance XXI