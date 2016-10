TV5 09:47 bis 09:58 Sonstiges Zip Zip F 2014 Merken Le renard Washington, Sam, le sanglier, et la petite marcassine Eugénie ne supportent plus leur vie en forêt. Les trois amis rêvent de lits douillets, de télévision et de réfrigérateurs bien remplis. Déguisés en animaux domestiques, ils parviennent à se faire adopter par les Livingstone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zip Zip Regie: Lionel Allaix