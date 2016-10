Bayern 2 15:05 bis 16:30 Sonstiges "Die Odyssee des Homer" Merken Die Odyssee beginnt, als alles vorbei ist. Der trojanische Krieg ist gewonnen, Odysseus hat als einziger die Proben der Götter überlebt und wartet seit Jahren bei Kalypso auf seine Heimkehr. Im Götterrat setzt sich die Göttin Athene für Odysseus ein und macht sich auf den Weg nach Ithaka, wo Penelopeia und Telemachos sich von den Freiern bedrängt sehen. In der Bearbeitung von Homers berühmten Gesängen verzichtet Christoph Martin bewusst auf das antike Versmaß. Zu seiner musikalischen Konzeption schreibt Christoph Martin: "Es war meine Absicht, den Staub herauszublasen und die Erzählung durch ein modernes Klangkonzept an heutige Hörgewohnheiten anzuschließen." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dieter Mann Regie: Christoph Martin Musik: Christoph Martin