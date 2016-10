Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin Syrien: der Historiker Bernd Greiner über Stellvertreter-Kriege früher und heute / Zametzers Zweitstimme: die neue deutsch-türkische Freundschaft / orange am Zeitungskiosk: im Land des neuen Friedensnobelpreisträgers / Lebensart: mit der Rente raus aus der Stadt / Schule: online-Nachhilfe / Kirche: Großmütter wenig geschätzt / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen Merken Syrien: der Historiker Bernd Greiner über Stellvertreter-Kriege früher und heute / Zametzers Zweitstimme: die neue deutsch-türkische Freundschaft / orange am Zeitungskiosk: im Land des neuen Friedensnobelpreisträgers / Lebensart: mit der Rente raus aus der Stadt / Schule: online-Nachhilfe / Kirche: Großmütter wenig geschätzt / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen In Google-Kalender eintragen Moderation: Dominik Eichmann