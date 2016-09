RTS Un 22:10 bis 23:05 Sonstiges Innocente F 2016 Stereo Merken Huit ans plus tard, Roxane retrouve la liberté, déterminée à tout faire pour pour remonter le fil de la machination dont elle a été victime. Elle compte bien prouver qu'elle est innocente. Aidée dans sa réinsertion par Dany, son ancienne codétenue, Roxane peine à renouer avec Alexis et Alma, maintenant âgée de quinze ans. Alexis a refait sa vie avec la meilleure amie de Roxane, la riche Inès Ortiz. Et Alma reproche à sa mère d'avoir coupé les liens en prison. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie de Bona (Roxane Delage) Sagamore Stévenin (Hugo Combas) Olivia Bonamy (Sabine Maupin) Thomas Jouannet (Alexis Delage) Bernard Le Coq (François Ortiz) Alexandra Vandernoot (Dany) Jeanne Bournaud (Ines Ortiz) Originaltitel: Innocente Regie: Lionel Bailliu Drehbuch: Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal