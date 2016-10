SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert Merken <bk>Edward Elgar: In the South op. 50 (Hallé Orchestra Manchester, Leitung: Mark Elder) <ek><bk>Ástor Piazzolla: Marejadilla (Cuarteto SolTango) <ek><bk>Antonio Vivaldi: Oboenkonzert a-Moll RV 461 (Pauline Oostenrijk, Oboe; Barockakademie des Niederländischen Sinfonieorchesters, Leitung: Jan Willem de Vriend) <ek><bk>Christoph Graupner: Uccellino chiuso (Hofkapelle Schloss Seehaus) <ek><bk>Eva Dell'Acqua: Villanelle (Edita Gruberova, Sopran; Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung: Kurt Eichhorn) <ek><bk>Johannes Brahms: 2 Rhapsodien für Klavier op. 79 (Ragna Schirmer, Klavier) <ek><bk>Ignaz Pleyel: Sinfonie F-Dur (Zürcher Kammerorchester, Leitung: Howard Griffiths) In Google-Kalender eintragen