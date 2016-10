SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Rosen und Bücher. Wie die Katalanen ihre nationale Identität beschwören Merken Sankt Georg, der Drachentöter ist der Schutzpatron Kataloniens und bietet seit fünfhundert Jahren Anlass für ein Frühlingsfest, das am 23. April gefeiert wird. Heute wird am selben Tag auch der UNESCO-Welttag des Buches begangen und neben den traditionellen Rosenverkäufern bieten auch die Buchhändler ihre Waren an. Die Balkone sind dann geschmückt mit den Fahnen der Unabhängigkeitsbewegung, denn an diesem Tag vergewissern sich die Katalanen ihrer nationalen Identität und sie diskutieren über ihre Zugehörigkeit zu Spanien. In Google-Kalender eintragen