SWR 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Feature am Sonntag Irtijal heißt Improvisation. Die Erfindung des Free Jazz im Libanon Merken Beirut ist eine Stadt, wie es Berlin einmal war: Vom Krieg versehrt, von Narben überzogen. Dennoch hält die Aufbruchstimmung nach Ende des Bürgerkriegs ebenso an wie die Bauwut. Beirut ist laut. Der Lärm von Hupen und Presslufthämmern ertönt aller Orten. Und wenn man den Trompeter Mazen Kerbaj hört, meint man in seinem Spiel noch das Echo von Maschinengewehrsalven und Granateinschlägen zu vernehmen. Im Jahr 2000 gründete Kerbaj mit Freunden das erste und bislang einzige Festival für improvisierte Musik im Nahen Osten: "Irtijal". Zur 16. Ausgabe waren in diesem Jahr auch zahlreiche deutsche Musiker angereist. Keine zwei Stunden Autofahrt vom syrischen Bürgerkrieg entfernt traten sie in einen musikalischen Dialog mit den Musikern vor Ort - und mit den Klängen der Stadt. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 12:00 bis 15:00

Seit 134 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 12:03 bis 15:03

Seit 131 Min. Für immer Liebe

Drama

Sat.1 13:10 bis 15:15

Seit 64 Min. Plötzlich Onkel

Komödie

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 44 Min.