Lord Krishna und die Witwen. In der indischen Pilgerstadt Vrindavan pulsieren Glaube und Armut

Laut und stickig, arm und beseelt ist das Leben in Vrindavan, dem Pilgerort der hinduistischen Gottheit Krishna. Die Stadt der 5000 Tempel ist die letzte irdische Station von Witwen aus ganz Indien. Viele von ihnen sind nach dem Tode ihres Ehemannes von der Familie verstoßen worden, weil Witwen nach der Vorstellung vieler Inder Unglück bringen sollen. Sie leben in großer Armut, ohne Obdach, haben Gewalt und Demütigung erfahren; einige sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Meist endet an dieser Stelle die Erzählung in westlichen Medien. Dass sie weitergeht, wissen diejenigen, die in die leuchtenden Augen der Witwen geschaut haben bei ihrer Suche nach Erlösung. Beim ekstatischen Singen für Lord Krishna, den spirituellen Wegbegleiter der Witwen in Vrindavan.