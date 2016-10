SWR 2 22:03 bis 23:00 Jazz Jazztime Das freundliche Groove-Monster. Der überraschende Erfolg des Fusion-Orchesters Snarky Puppy Merken Noch vor wenigen Jahren war das Kollektiv "Snarky Puppy" nur Insidern bekannt. Heute gilt die Band als einer der heißesten internationalen Acts zwischen Jazz, Rock und Funk. 2004 wurde "Snarky Puppy" von dem Bassisten Michael League in Texas als loser Pool aus etwa 40 spielwütigen Profis der Studioszene gegründet. Typisch für die Band ist eine improvisationslastige Groove-Musik in weit angelegten Formen. Für die Kompositionen und Arrangements zeichnet größtenteils League verantwortlich. Die Mechanismen der Musikindustrie umging "Snarky Puppy" bewusst durch Selbstveröffentlichung und -vermarktung der eigenen Aufnahmen. Inzwischen kann das Großensemble zwei Grammys vorweisen und führt als "Band des Jahres" die Leserumfragen in Fachmagazinen an. In Google-Kalender eintragen