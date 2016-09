ORF 2 03:20 bis 04:20 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 10 Die Trafik A 1993 Untertitel Merken Gitti Schimek hat ihre Trafik bekommen und sieht die Zukunft nur noch rosarot - auch der um den Aufbau des Grätzl-Museums bemühte Kudrnac wittert die Erfüllung eines Traumes: eine "Hüttn" an der Alten Donau. Die Turecek versucht die Koziber in die höheren Weihen des Hausmeisterdaseins einzuführen.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Elfi Eschke (Renate Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Wilma Gneisser) Lukas Resetarits (Burschi) Brigitte Swoboda (Koziber) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan