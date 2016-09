ORF 2 03:15 bis 04:15 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 7 Der erste Kaisermühlner A 1993 Untertitel Wieder da Merken Kaisermühlen ist in heller Aufregung - bei Bauarbeiten wird ein menschliches Skelett gefunden. Bezirksrat Gneisser träumt von einem Kaisermühlner "Ötzi" - und blamiert sich heftig. Frau Schoitl ist wieder da, sie will abnehmen und joggt mit dem Burschi. Worauf der sich gleich Hoffnungen macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Elfi Eschke (Renate Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Lukas Resetarits (Burschi Leitner) Dorothea Parton (Lena Mayerhofer) Doris Hick (Ines Schimek) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

