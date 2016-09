RTS Deux 20:40 bis 22:30 Sonstiges Marion, 13 ans pour toujours F 2016 Stereo Merken Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s'est pendue, le 23 février 2013. A côté d'elle également au bout d'une corde comme un symbole, son téléphone portable. Et une lettre, dans laquelle la jeune fille s'adresse directement à ses camarades de classe qui l'ont harcelée. Atteinte au plus profond d'elle-même par ce drame, sa mère Nora le dépasse néanmoins pour remonter le fil de ces terribles évènements et rendre justice à sa fille. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie Gayet (Nora) Fabrizio Rongione (David) Luàna Bajrami (Manon) Alice Perez-Malartre (Clarisse) Tatiana Rojo (Zahia) Originaltitel: Marion, 13 ans pour toujours Regie: Bourlem Guerdjou, Roman Turlure Drehbuch: Lorraine Levy Musik: Fowzi Guerdjou