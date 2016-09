Schweiz 2 11:15 bis 12:00 Telenovela Wege zum Glück Folge: 677 D 2007 Stereo Merken Luisa und Simon schaffen es nicht, ihren Freunden und ihrer Familie reinen Wein über ihre Vorstellungen für ihre Hochzeit einzuschenken. Als Simon und Luisa sehen, wie viel Unterstützung sie von allen Seiten bekommen, beschliessen sie, das Fest ihrer grossen Liebe doch mit allen gemeinsam zu feiern. Annabelles Demütigung ist perfekt, als ein kompromittierendes Foto in der örtlichen Presse erscheint. Annabelles Absturz ist damit in ganz Falkental ein Thema. Der Einzige, der in dieser verzweifelten Situation zu ihr hält, ist Pfarrer Lehmann. Aber auch er hat nur einen Rat für sie: Sie soll sich der Polizei stellen. Als der Jugendamtsleiter Theo bei Konrad und Elsa abholen will, weigert sich Theo verzweifelt, Elsa und Konrad zu verlassen. Wird Theos flammender Appell den Jugendamtsleiter erweichen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Lars Morgenroth Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse