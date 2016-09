Schweiz 2 11:25 bis 12:05 Telenovela Wege zum Glück Folge: 676 D 2007 Stereo Merken Luisa und Simon sind glücklich darüber, dass ihrer Hochzeit nun nichts mehr im Wege steht. Das Liebespaar möchte am liebsten so klein und intim wie möglich feiern. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn ihre Familie und ihre Freunde haben ganz andere Vorstellungen für ihren grossen Tag. Während Elsa und Konrad hoffen, dass sie Theo bald adoptieren können, hält Theo es in seinem neuen Kinderheim nicht mehr aus und reisst aus. Als Konrad und Elsa erfahren, dass Theo beim Trampen in ein fremdes Auto gestiegen ist, machen sie sich grosse Sorgen. Annabelle ist am Boden zerstört. Nach dem Hinauswurf aus dem Gutshaus muss sie feststellen, dass sich alle von ihr abgewandt haben. Sie versucht, ihre Einsamkeit im Alkohol zu ertränken. Als ein Fotograf ihre Situation ausnutzt, droht es für sie noch viel schlimmer zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Lars Morgenroth Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse