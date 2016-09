Schweiz 2 11:10 bis 11:50 Telenovela Wege zum Glück Folge: 675 D 2007 Stereo Merken Noras Zusammenbruch wirkt positiv auf die Beziehung von Simon und Nora. Simon ist bereit, einen Schritt auf Nora zuzugehen und lädt die Mutter seines ungeborenen Kindes an den Tisch der Familie Becker. Ein grosser Schritt, doch ist Marianne schon bereit, sich Nora zu stellen? Kann sie über ihren Schatten springen, Nora eine Chance zu geben? Bei der Auseinandersetzung mit Annabelle erleidet Richard einen Schwächeanfall. Lizzy und Nora kommen ihrem Vater gerade noch rechtzeitig zu Hilfe. Richard erkennt schnell, dass er zu weit gegangen ist. Einem Menschen körperlich Schaden zufügen, das wollte er nie. Er fasst einen Entschluss: Annabelle muss verschwinden - für immer. So wird Annabelle aus dem Gutshaus verbannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Axel Hannemann, Petra Wiemers Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse