Motorsport: GP2 Series Rennen 1 in Kuala Lumpur Monza war für Pierre Gasly durchaus eine Reise wert. Der Prema-Racing-Pilot fuhr auf die Ränge zwei und vier und verteidigte mit 174 Punkten die Führung in der Fahrerwertung. Im Nacken sitzen dem 21-jährigen Franzosen sein Teamkollege und Sieger des ersten Monza-Rennens Antonio Giovinazzi mit 164 und Raffaele Marciello (Russian Time) mit 138 Zählern. Weiter geht der packende Titeldreikampf auf dem Sepang International Circuit in Kuala Lumpur (Malaysia). Die Veranstaltungen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky!