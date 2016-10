ATV 16:25 bis 16:55 Comedyserie Two and a Half Men Der fleischliche Pausenfüller USA 2012 Stereo Merken Zoey versucht, Walden vor ihrer Tochter Ava zu verheimlichen. Sie glaubt, dass die junge Beziehung für diesen Schritt noch nicht bereit ist. Walden ist da ganz anderer Meinung. Das ist nicht der einzige Grund, der für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Walden ist sich sicher, dass Zoey der Sex mit ihm keinen Spaß mehr macht. Berta hat allerdings schnell eine Lösung parat: Sie backt für Walden und Zoey ihre berühmt-berüchtigten Brownies und so nimmt das Chaos einmal mehr seinen Lauf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sophie Winkleman (Zoey) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Matthew Marsden (Nigel) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12