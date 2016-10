ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Hot in Cleveland Liebe ist blind USA 2012 2016-10-12 05:50 Stereo Merken Victorias Tochter Emmy hat Neuigkeiten zu berichten und kommt spontan auf Besuch. Im Schlepptau hat sie ihren frisch gebackenen Verlobten. Als Melanie und Victoria das junge Paar erblicken, trauen sie ihren Augen kaum: Emmys Verlobter ist Will, Melanies Sohn. Die Freude darüber hält sich bei den beiden Freundinnen allerdings in Grenzen. Derweil lernt Joy in der Bar den attraktiven 22-jährigen Mark kennen, der blind ist. Joy macht sich kurzerhand um ein paar Jahre jünger und behauptet 26 Jahre jung zu sein. Dass dieser Schwindel zu jeder Menge Ärger führt, versteht sich fast von selbst... Gaststar: Jennifer Love Hewitt (Emmy). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Jennifer Love Hewitt (Emmy Chase) Joe Jonas (Will) Randy Wayne (Mark) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Sam Johnson, Chris Marcil Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman