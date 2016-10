ATV 2 04:25 bis 05:15 Reportage ATV Die Reportage In der Schuldenfalle In der Schuldenfalle A 2007 Stereo Merken Gefangen in der Schuldenfalle - 720.000 Österreicherinnen und Österreicher stehen derzeit finanziell auf der Kippe: Sie haben Privatkredite in einer Höhe von insgesamt 137 Milliarden Euro laufen. Die Zahl der Schuldner steigt kontinuierlich und immer mehr sehen sich nicht in der Lage, ihre Raten zahlen zu können. Für viele kommt das finanzielle Aus durch einen Schicksalsschlag. Ob nach Verlust des Arbeitsplatzes, einer Scheidung oder wegen einer Erkrankung. Als letzter Ausweg bleibt dann oft nur noch der Weg in den Privatkonkurs. Jung, ledig, verschuldet - das ist Nicole Bergauer. Ihre jahrelange Bulimie hat nicht nur ihre Mutter, sondern auch sie selbst in den Schuldensumpf getrieben. In den schlimmsten Zeiten hat die jetzt 23-jährige bis zu 100 Euro proTag für Lebensmittel ausgegeben und eigens dafür Bankkredite aufgenommen. Manuela Hochgründler steht nach dem Unfalltod ihres Mannes mit drei kleinen Kindern und dem Kredit für das Eigenheim alleine da. Die arbeitslose Niederösterreicherin weiß nicht, wie sie mit 240.000,- Euro Schulden weiterleben soll und wie sie ihren Kindern eine Perspektive für die Zukunft geben kann. Erst kam die Arbeitslosigkeit, dann der Alkohol, dann die Schulden - seit wenigen Wochen ist Gerald Friedmann in Privatkonkurs. Jetzt versucht der gelernte Großhandelskaufmann sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Nach erfolgreichem Entzug ist er jetzt als schwer Verschuldeter ein Kunde der neu gegründeten Zweiten Sparkasse, der "Bank für Arme", geworden. Auch Silvi Mühringer hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Nachdem sie als Kleinst-Unternehmerin gescheitert ist, müssen sie und ihre 3-köpfige Familie derzeit von rund 7 Euro am Tag leben. Die ehemalige Selbständige ist durch fast alle Löcher des sozialen Netzes gefallen. Jeder Schulausflug ihrer 11-jährigen Tochter stellt eine nahezu unüberwindbare finanzielle Hürde dar, Kleidung gibt es nur aus dem Second-hand-Shop; frisches Obst und Gemüse sind Luxus. ATV Die Reportage berichtet über den Absturz in die Schuldenfalle, die Auswirkungen auf das tägliche Leben und den verzweifelten Kampf der Betroffenen nach einem Ausweg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage

