ATV 2 21:55 bis 22:50 Serien Die Firma Kapitel 17 USA, CDN 2012 2016-10-11 02:20 Stereo Obwohl der "Noble Insurance"- Fall nach Kevin Stacks Freitod abgeschlossen wurde, wirken die Konsequenzen daraus noch immer nach: Abby kämpft mit den Erinnerungen an ihre Gefangenschaft und stellt Mitchs Loyalität sowie ihre Ehe in Frage. Gemeinsam mit Claire sucht sie eine Auszeit bei ihren entfremdeten Eltern. Der Anwalt versucht indessen, Alex Clarks Verwicklungen innerhalb der Verschwörung und ihre Beziehung zu Kevin Stack zu offenbaren sowie ihre Rolle als Partnerin in der Kanzlei zu hinterfragen. Außerdem vertritt Mitch ein junges Mädchen, das sich mit einem Drogenkartell eingelassen hat?. Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Tricia Helfer (Alex Clark) Natasha Calis (Claire McDeere) Paulino Nunes (Federal Marshall Louis Coleman) Originaltitel: The Firm Regie: Holly Dale Drehbuch: Alyson Feltes, Ben Lee Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16