ATV 2 20:15 bis 21:00 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Getrübte Erinnerungen CDN 2011 2016-10-11 00:50 Stereo Merken Als eine Mutter mit ihrer Tochter mit vorgehaltener Pistole entführt wird, führt die Spur zur Großmutter. Doch die diese leidet an Alzheimer, was sie davon abhält, mit Team 1 zu kooperieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Enrico Colantoni (Sergeant Gregory Parker) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Michael Cram (Kevin "Wordy" Wordsworth) Sergio Di Zio (Mike "Spike" Scarlatti) Brad Austin (Uniform) Originaltitel: Flashpoint Regie: John Fawcett Drehbuch: Andrew Wreggitt Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16