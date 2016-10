ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Der Racheengel USA 2005 2016-10-11 03:45 Stereo Merken Jordan und Lily müssen mitansehen, wie eine Frau in der Gerichtsmedizin von einem Unbekannten erschossen wird. Bei dem Opfer handelt es sich um Claudia Simpson, und sie war offenbar in die Gerichtsmedizin gekommen, um eine Leiche zu identifizieren. Da ihr Tod also vermutlich mit einer der Leichen zusammenhängt, die erst kürzlich eingeliefert wurde, ordnet Garret an, dass das Team alle Leichen nach Hinweisen untersucht. Tatsächlich ergibt sich schließlich ein Zusammenhang zu einem Toten namens David Royter, denn er wurde mit derselben Waffe erschossen wie Claudia Simpson. Bei Royters Überprüfung kommen Jordan und Woody einem skrupellosen Mädchenhändlerring auf die Spur?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) David Monahan (Detective Matt Seely) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Linda Gase, Tim Kring Kamera: John B. Aronson Musik: Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16