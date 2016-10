ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Leichenschmaus USA 2005 Stereo Merken In einem Diner wurden alle Gäste erschossen. Woody, Garret und Jordan untersuchen den Fall, in den sich bald auch die FBI-Agenten Sullivan und Blair einmischen. Eine erste heiße Spur erhoffen sich die Ermittler von einem Lippenstiftabdruck, der auf einem Glas am Tatort entdeckt wurde und zu keinem der Opfer passt. Jordan kann ihn schließlich Pamela Bragman zuordnen. Doch als Woody und Garret mit Sullivan und Blair nach Pamela suchen, wird Garret misstrauisch. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Pamela selbst beim FBI ist und gegen den Drogenboss Lemere aussagen sollte. Aber jemand im FBI arbeitet für Lemere und soll Pamela ausschalten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Lola Glaudini (Pamela Bragman / Samantha Rae) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Jesus Salvador Trevino Drehbuch: Tim Kring, Andi Bushell Kamera: John Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin