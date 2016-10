hr2 20:05 bis 22:00 Sonstiges Konzert Das hr-Sinfonieorchester beim Musikfest "Nachmittag eines Fauns" in Frankfurt Merken <bk>Strawinsky: Le chant du rossignol<ek><bk>Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand D-Dur<ek><bk>Marko Nikodijevic: Neues Werk (Uraufführung - Auftragswerk der Alten Oper Frankfurt in Kooperation mit dem hr)<ek><bk>Debussy: La mer (Jean-Efflam Bavouzet, Klavier; hr-Sinfonieorchester, Leitung: Juraj Val?uha) In Google-Kalender eintragen