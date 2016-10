hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Wilfried Wang, "Urbanist" 2016-10-11 23:05 Merken Fünf Jahre lang war Wilfried Wang in Frankfurt engagiert, er leitete von 1995 bis 2000 das Deutsche Architektur-Museum, wo er in einer Reihe von Ausstellungen die Entwicklung größerer Städte im europäischen Vergleich zum Thema machte. Damals schon und bis heute lehrt er als Professor Architekturgeschichte und -kritik, ist aber mit großem Engagement auch selbst wieder praktisch als Planer und Gestalter von Gebäuden tätig und Mitglied der Berliner Akademie der Künste, für die er im Frühjahr 2016 die große Ausstellung "Demo:polis" kuratierte. Im hr2-Doppelkopf mit Barbara M. Henke als Gastgeberin spricht Wilfried Wang auch über den Zusammenhang von aktiv gelebter Demokratie und dem öffentlichen Raum. In Google-Kalender eintragen Moderation: Barbara M. Henke