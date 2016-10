NDR Info 20:30 bis 20:50 Sonstiges Das Forum Zweideutige Botschaften? Gedenkkultur in Zeiten des Rechtspopulismus Merken Das Gedenken an den Holocaust gehört zur politischen Kultur in Deutschland. Antisemitismus soll geächtet werden und darf nie wieder handlungsleitend sein. Zwei politische Entwicklungen könnten diesen Konsens gefährden: Der Einfluss rechtspopulistischer Parteien, vor allem der AfD, und die wachsende Bedeutung des Islam. Viele Muslime stammen aus Ländern, in denen Feindschaft zu Israel politisch verordnet ist. Seit die AfD in deutschen Landtagen vertreten ist, fürchten Leiter von Gedenkstätten, dass Kränze mit zweideutigen Botschaften an Mahnmalen abgelegt werden, wie im vergangenen Januar in Buchenwald. Die Sendung fragt Juden, Muslime und Politiker nach der Zukunft des Gedenkens. In Google-Kalender eintragen