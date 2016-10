NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 11. Oktober 1916: Der Todestag des bayerischen Königs Otto I. Merken Als "Märchenkönig" Ludwig II. 1886 tot im Starnberger See trieb, wurde sein 38-jähriger Bruder Otto I. bayerischer Thronfolger. Regieren konnte er jedoch nie. Der Wittelsbacher galt schon seit Jahren offiziell als geisteskrank. Verschwörungstheorien zur Entmachtung Ludwigs II. gibt es zuhauf. Die Krankenakten von Otto I. lassen dagegen keine Zweifel an seiner Regierungsunfähigkeit zu. Bereits im Alter von 17 Jahren zeigten sich erste Anzeichen einer psychischen Störung beim jungen Oberleutnant. Nach seiner Teilnahme am Deutsch- Französischen Krieg 1870/71 verschärften sich die Symptome. Aus einer Hochzeit mit seiner Cousine Therese, Prinzessin von Bayern, wurde deshalb nichts. Isolation auf Schloss Fürstenried lautete sein trauriges Schicksal, während sein Onkel Luitpold als Prinzregent die Regierungsgeschäfte führte. Spekuliert wird aber bis heute darüber, ob ein gesunder Otto I. das Ende der Monarchie in Bayern verhindert hätte. In Google-Kalender eintragen