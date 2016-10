Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Ingolstadt 04 - 1899 Hoffenheim, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Es war so ähnlich wie bei der 1:3-Niederlage bei Bayern München. Auch in Mönchengladbach hielt der FC Ingolstadt gut mit, musste sich am Ende aber "der größeren Qualität beugen", wie FCI-Trainer Markus Kauczinski nach der 0:2-Pleite erklärte. Sein Team habe lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Teilnehmer abgeliefert, lobte Kauczinski, der glaubt, "dass wir aus diesem Auftritt Kraft ziehen können". Noch dringender benötigen die Oberbayern aber so langsam mal Punkte. Seit dem Remis zum Auftakt beim HSV haben sie keine weiteren Zähler gesammelt. Gegen Hoffenheim sollen es nun möglichst drei sein, um etwas aus dem Tabellenkeller klettern zu können. Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie