Sky Bundesliga 09:00 bis 11:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Würzburger Kickers - 1860 München, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Punkt, sechs Gegentore - die Bilanz der Münchner "Löwen" in der "Englischen Woche" ist zu dünn für einen selbsternannten Aufstiegskandidaten und Trainer Kosta Runjaic stellt fest: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns." Stimmt, demonstrierte das 0:2 gegen den echten Aufstiegskandidaten Hannover, der in allen Belangen überlegen war. Neuling Würzburg holte immerhin vier Zähler aus den vergangenen drei Partien und zeigte zuletzt im Aufsteigerduell bei Dynamo Dresden vor allem Moral. Zweimal hinten, zweimal ausgeglichen und per 2:2 den elften Punkt erobert. "Wir haben bewiesen, dass wir eine gute Mentalität in der Mannschaft haben", freute sich Coach Bernd Hollerbac In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 162 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 96 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 96 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 71 Min.