Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Edvard Grieg: "Aus Holbergs Zeit" op. 40 (Australian Chamber Orchestra, Leitung: Richard Tognetti)<ek><bk>Antonio Vivaldi: Oboenkonzert B-Dur R 548 (David Reichenberg, Oboe; Simon Standage, Violine; The English Concert, Leitung: Trevor Pinnock)<ek><bk>John Field: Divertissement Nr. 1 E-Dur (Míceál O'Rourke, Klavier; London Mozart Players, Leitung: Matthias Bamert)<ek><bk>Benjamin Britten: "Simple Symphony" op. 4 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: James Loughran)<ek><bk>Max Reger: "Eine Lustspielouvertüre" (Bamberger Symphoniker, Leitung: Horst Stein)<ek><bk>Ottorino Respighi: "La boutique fantasque" (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Alphons Diepenbrock: "Marsyas" (Bamberger Symphoniker, Leitung: Antony Hermus)<ek><bk>Richard Strauss: "Der Bürger als Edelmann" op. 60 (English Chamber Orchestra, Leitung: Jeffrey Tate)<ek>. In Google-Kalender eintragen

