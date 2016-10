DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Feature Heimatlos. Tokios digitale Tagelöhner Merken Sie nennen sich selbst Freeter - eine Wortschöpfung aus dem englischen free und der letzten Silbe des deutschen Wortes Arbeiter - und sie werden immer mehr: gut ausgebildete junge Japaner, die sich dem System der Festangestellten verweigern. Nicht alle freiwillig, aber doch frei. Manche von ihnen wohnen sogar in Internet-Cafés und suchen sich dort online Arbeit. Ihre Habe passt in einen Rucksack. Einige Cafés stellen für diese digitalen Obdachlosen die Infrastruktur bereit - und machen gute Geschäfte mit ihnen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jule Böwe, Bernhard Schütz