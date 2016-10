DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Dietrich Buxtehude und der "Stylus phantasticus" Merken "Eine gerechte Würdigung verlangt, dass Buxtehude einen Platz neben Bach erhalte", notiert Phillip Spitta 1873 in seiner Bach-Biografie. Große Bewunderung für den Orgelvirtuosen Dietrich Buxtehude hegte Johann Sebastian Bach bereits 1705, als er von Arnstadt über 400 Kilometer zu Fuß nach Lübeck aufbricht, um sein musikalisches Vorbild zu hören und um "daselbst ein und anderes in seiner Kunst zu begreifen". Auch Georg Friedrich Händel sowie Johann Mattheson reisen an, um mit seiner Orgelkunst vertraut zu werden. Darüber hinaus liebäugeln beide damit, einmal sein Nachfolger in Lübeck zu werden. Den Stil der vielen Orgelpräludien und Triosonaten Buxtehudes beschreibt Mattheson in seiner Schrift "Der vollkommene Capellmeister" wegen seiner ungebundenen und freien Satzform als "Stylus phantasticus". In Google-Kalender eintragen

