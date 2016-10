Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges "Besuch in einer sterbenden Stadt" Merken In seinem dritten Hörspiel schildert Brinkmann Eindrücke einer Stadt: Reflexionen, Beschreibungen, Brieffragmente, Buchzitate, autobiografisch Erzähltes. "Beobachtung: Dass man aus dem Haus tritt und die Reaktion auf die in den Blick tretenden Einzelheiten "Nein" ist. - Wieder die alte Show Sex und Tod, in die Körper geschnitten - Gedanke: Nach fünftausend Jahren abendländischer Kultur und nach eintausend Jahren deutscher Geschichte also diese Seitenstraße, Kotbrocken in den Hauseingängen, Pissrinnen auf dem Trottoir, Ölflecken und dort gegenüber am Samstag Nachmittag eine Frau, die aus dem Fenster lehnt und auf die leere Tankstelle am Ende der Seitenstraße blickt, der alptraumhafte Moment, gefangen zu sein in einem Universum, in dem sich nichts mehr bewegt und niemals mehr etwas bewegen wird." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joachim Kerzel, Christian Brückner, Friedhelm Ptok, Henning Gissel, Rolf Schult Regie: Ulrich Gerhardt