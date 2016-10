Schweiz 2 12:10 bis 12:55 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 31 D 2009 Stereo Merken Alisa ist nach der gemeinsamen Liebesnacht mit Christian im siebten Himmel, und auch Christian spürt eine Nähe und Vertrautheit, die er mit Ellen nicht kennt. Ihm wird klar, dass Alisa mehr für ihn sein könnte. Alisa weiss zwar, dass Christian noch Zeit braucht, um sich über seine Gefühle Klarheit zu verschaffen; doch sie überrascht ihn dennoch mit einem Geständnis. In der Firma schlagen unterdessen die Wogen hoch. Karl will gegen das neue Arbeitszeitmodell vorgehen und daher die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden vorziehen. Zu Karls Überraschung ist Bernhardt Hundt auf dieselbe Idee gekommen - und so wird noch am selben Tag gewählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Axel Hannemann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Björn Behrens, Anja Knoblauch Musik: Curt Cress